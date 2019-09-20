فتاتان تحاولان تقليد برنامج طبخ شهير على يوتيوب فحدثت المصيبة

حاولت مراهقتان تقليد برنامج طبخ سريع تقدمه «MS.Yeah» يوتيوبر شهيرة، لتقديم وصفات سريعة لصنع الأطعمة داخل مكان العمل باستخدام أي شيء تجده على مكتبها، وفي متابعة الفتيات لمقاطع الفيديو حاولتا تجريب ما تفعله yeah رغم تحذيرها المرفق مع المقاطع بأن برنامجها ليس تعليميا ولا يجب تقليده.



حاولت الفتاتان «تشاويو» 12 عامًا و«زيزي» 14 عامًا صنع الفشار داخل علب الكانز عن طريق تسخينها وإضافة بعض الكحول إليها، في محاولة لتقليد MS.Yeah التي تمتلك 7 ملايين متابع على قناتها في يوتيوب، لكن لسوء الحظ انفجرت علبتي الكانز، وتوفيت زيزي متأثرة بحروقها بينما دخلت تشاويو المستشفى في حالة حرجة.



وبمجرد أن سمعت MS.Yeah بالأخبار أعلنت التكفل بدفع تعويض مالي لأهل الفتاتين متأسفة لما حدث لهما وفقًا ل بي بي سي، لكنها أنكرت أن يكونا قد استخدمتا نفس الطريقة التي اتبعتها هي، فالفتيات أضفن الكحول على النار وهي مشتعلة وهو ما تسبب في انفجار العلب.



تحتاج تشاويو إلى عمليات تجميلية لكي تعيدها إلى طبيعتها، وفقًا لعائلتها ووالدها الذي صرخ باكيًا بأن أموال الدنيا لا يمكن أن تعوض ابنتهما التي توفت.



واشتهرت نجمة اليوتيوب في عام 2017، بمقاطع فيديو لإعداد وجبات الطعام في العمل باستخدام المعدات الموجودة في مكتبها.



تم حذف الفيديو الأصلي من قناة Yeah على اليوتيوب، وقد نقلت شياويو إلى المستشفى، حيث تظهر صورها التي تم نشرها على نطاق واسع بواسطة موقع التواصل الاجتماعي "ويبو"، تكشف عن تعرض الفتاة لحروق شديدة في وجهها وذراعيها.