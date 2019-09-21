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برلمان

طلب إحاطة بشأن تكدس الفصول داخل المدارس الحكومية بالمحافظات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
تكدس الفصول داخل
تكدس الفصول داخل المدارس الحكومية بالمحافظات
حسن رضوان
تقدم مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن تكدس الطلاب في الفصول بالمدارس خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.

وأضاف "كمال الدين" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أغلب المدارس الحكومية تعاني من تكدس ضخم في عدد الطلاب داخل الفصول مما يجعلهم لا يرغبون في الاستمرار في التعليم ويدفعهم إلى الهروب من المدرسة لسوء الأجواء الموجودة داخل الفصل بالإضافة إلى سرعة تعرضهم للأمراض المعدية في حالة وجود عدوى عند طالب معين.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى ضرورة وضع خطة مستمرة لأبناء 30 ألف فصل على مستوى الجمهورية واستكمال ما قام به وزير التعليم الأسبق في هذا الأمر.

وأكد النائب أنه قام من قبل بتقديم طلب الإحاطة وسوف يقوم بتجديده خلال دور الانعقاد القادم والأخير الضروري التحرك في إنشاء هذه الفصول لأهميتها القصوى على التعليم في مصر.

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