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أخبار البلد

ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب تليفونات ومستحضرات تجميل

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:13 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، راكبا قادما من جوانزو الصينية حاول تهريب كمية كبيرة من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من جوانزو على الطائرة المصرية، تم الاشتباه في راكب، وتم تشكيل لجنة من عبد اللطيف الحسيني مأمور الجمرك، وتم تمرير الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة بواسطة أمجد رفعت، وتم تأكيد الاشتباه.

وتم تفتيش حقائب الراكب بواسطة شهيرة الضوي ومحمد فهمي، تحت إشراف أميرة طلبة وأحمد أبو بكر، وبتفتيش حقائبه عثر على كمية كبيرة من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل منها حقن البوتكس وحقن شفط الدهون وتنظيف البشرة.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

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