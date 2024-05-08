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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً بـ حياة كريمة بأسوان

رصف الطرق
رصف الطرق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة أسوان في المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل بها، لدخولها في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وذلك في إطار متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والعمل علي خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب .

 

 حيث أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستكمال سلسلة الإنجازات التى يشهدها قطاع الطرق داخل مختلف المدن والمراكز ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى  85 % ، موجهاً بضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لنهو كل مشروع فى التوقيتات المناسبة لها سواء المدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو بالخطة الإستثمارية بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف ، وما يعقبها من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المستهدفة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، موضحاً بأنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق كوم أمبو قبلى بطول 2.5 كم ، وبتكلفة 7 مليون جنيه ، بالإضافة إلى رصف شوارع البيومى والترعة بمركز إدفو ، وبالتوازى مع ذلك يتم تكثيف الأعمال ضمن خطة الرصف بباقى الطرق والشوارع بالمناطق والأحياء السكنية داخل المدن والمراكز لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لحركة المواطنين والمركبات المترددة بها .

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التنمية المحلية محافظة أسوان حياة كريمة السيسي القرى الاكثر احتياجا

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