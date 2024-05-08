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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مساعدات مالية وعينية لـ53 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بالمنوفية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة "رد الجميل"، والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

 جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل.

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 وسلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية ولحوم ومواد غذائية إلى 53 حالة من الحالات الإنسانية بقيمة إجمالية تقارب 400 ألف جنيه، لإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، فضلا عن إرسال مساعدات مالية وعينية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم.

ووجه مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحصها للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل 20 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب والتأمين الصحى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج المناسب لهم.

وكلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ14 حالة لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وكذا استخراج كروت خدمات متكاملة لعدد من ذوى الهمم.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد إلى 15 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 11 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع جموع أهالي وأبناء المحافظة، وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لدعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

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