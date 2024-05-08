التحقيق فى نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب أولوية المرور بالقليوبية

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق فى نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي، بوصول 3 مصابين بجروح متفرقة في الوجه والأيدي وقطع بالأذن اليسري، وتم تقديم الرعاية الصحية لهم.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات أنه أثناء سير" ع. ع. ع" 22 سنة، يقود دراجة نارية مصاب قطع جرحى بالوجه مع الأذن اليسرى و"م. ع. ع"، 27 سنة، تاجر مصاب بجرح باليد اليمنى و"ع. ح. م"، سائق توك توك مصاب جرح قطعى في الذراعين.



كما تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية السير في الطريق العام وتعدى بعضهم على البعض وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.