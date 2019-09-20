المنطقة التاسعة بمدينة نصر تعانى من الكلاب الضالة

أرسل نادر محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الكلاب الضالة بحى مدينة نصر.



وأوضح نادر أن شارع مسلم نبيل بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر وشارع أحمد حسن المتفرع من مصطفى النحاس يعانى من انتشار الكلاب الضالة وإيذائها الأطفال يوميا ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحى.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.