رغم عدم مشاركته في مهرجان الجونة .. أحمد حلمي يدعم منى زكى بهذه الطريقة

نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو لزوجته منى زكى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وظهرت منى زكى فى مقطع الفيديو خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السنيمائى، حيث لم يحضر أحمد حلمي حفل افتتاح مهرجان الجونة.



وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو كالتالى: "ربنا يخليكم لبعض يارب ويخليكم لولادكم وتشوفوهم احسن الناس يارب"، " ربنا يخليك ليها ودايما تدعمها"، "منى ابو الريش بس قمر بردو".



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

