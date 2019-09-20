تسجيل 393146 استمارة حائز بمنظومة كارت الفلاح الذكى بالبحيرة

أنهت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة تجهيزات منظومة كارت الفلاح الذكى الخاصة بحصر وميكنة الحيازات الزراعية حتى يستفيد الفلاح من المميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي ليحصلوا على مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر دون دخول الوسطاء وللقضاء على السوق السوداء.



ومن جانبه أعلن المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فى تصريحات خاصة بـ "صدى البلد" الانتهاء من تجهيز منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية المعروفة بالكارت الذكي للفلاح، حيث تم تسجيل 393146 استمارة حائز بنسبة إنجاز 100%، مشيرا إلى استيفاء وتسليم 342 ألفا و620 استمارة للإنتاج الحربي، تمهيدًا لاستخراج كارت الفلاح ومراجعة 8822 حائزا بالمديرية جاهزة للتسليم لمركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي.



وأكد الزواوى أن منظومة الكارت الذكى تعود على الفلاح بالنفع لأنها تتميز بتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، مشيرا إلى أن تطوير بطاقة الحيازة سوف يسهم في تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ويضمن التوزيع العادل لمقررات الأسمدة والمبيدات الزراعية بكافة الجمعيات.



وأضاف أن منظومة الكارت الذكى للفلاح تعمل على سهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية، ورصد كافة صور التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضي التي تم تغيير نشاط إستخدامها أو الأراضي المتعدى عليها من أملاك الدولة خارج الزمام.



وفى نفس السياق قال المهندس شاهين فؤاد مدير إدارة مركز المعلومات بمديرية الزراعة بالبحيرة ومسئول الدعم الفنى والتكنولوجى لمشروع كارت الفلاح إن محافظة البحيرة من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية فى تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكى، مشيرا إلى أن الإدخال تم عن طريق 70 جهاز باركود تم توزيعها على مناطق الإصلاح الزراعى والإدارات الزراعية بدائرة المحافظة



وأوضح بأن ذلك لضمان إجراء الحصر الفعلى على الطبيعة ومطابقتها لما هو موجود باستمارات الحصر الزراعى الموسمى الواردة إلى مديرية الزراعة بالبحيرة بعد مراجعتها واعتمادها من قبل مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربى والتنسيق مع الشركة المنفذة وقد سبق إدخالها على المنظومة.