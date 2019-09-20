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رياضة

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلى أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:24 م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
منتصر الرفاعى
استبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى 6 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر الذى سيواجه نادي الزمالك فى مباراة السوبر المصري الليلة .

واللاعبون الستة المستبعدين من مواجهة الزمالك فى السوبر المصري هم : على لطفى حارس المرمى ورامى ربيعة قلب الدفاع ومحمود وحيد وصالح جمعة واليو ديانج وأحمد الشيخ لاعبى الوسط .

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك فى السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر المصري.

ومن المتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان فى الوسط وصلاح محسن فى الهجوم.

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