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أخبار العالم

ترامب يفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:37 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

من جانبه أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ان العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران كبيرة جدا.

يأتي ذلك في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وطهران وانسحاب الأولى من معاهدة الاتفاق النووي، وعقب أيام من هجوم إرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية يتهم فيها إيران.

وكان ترامب توعد إيران بمزيد من العقوبات اذا استمرت في تهديد امن واستقرار الحلفاء.

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