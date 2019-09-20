بالدليل العملى.. مخرج يفضح الاخوان فى فبركة الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا





جماعة الإخوان الإرهابية وكافة الأذرع التابعة لها، مستمرون في تنفيذ حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية من أجل نشر الفوضى وخلق حالة من البلبلة وهز أركان الدولة وهدم مؤسساتها.وواصل المخرج التليفزيوني تامر الخشاب، فضح أساليب جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية في فبركة وتزوير الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».وأجرى المخرج تامر الخشاب، أثناء استضافته في برنامج " مساء دي إم سي " مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" تجربة عملية على برنامج الفوتوشوب لفبركة أحد الجوابات التي يتم إظهار تبعيتها إلى أحد الأجهزة الأمنية.وعلق تامر الخشاب:" عملية الفبركة والتزوير لا تستغرق 3 دقائق ويمكن استغلال الأمر لنشر أي أخبار كاذبة أو تلفيق صور".