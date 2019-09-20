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ديني

هل يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويؤم المصلين آخر غيره

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:09 م
هل يجوز أن يخطب الجمعة
هل يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويؤم آخر غيره
محمد صبري عبد الرحيم
هل يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويصلي شخص آخر؟ رأى جمهور العلماء أنه يجوز أن يخطب الجمعة شخص، ويؤم آخر المصلين شريطة أن يكون قد حضر الخطبة أو جزءًا منهًا.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويؤم شخص آخر المصلين شريطة أن يكون قد حضر الخطبة أو جزءًا منهًا، ولكن السُنة أَنْ يَتَوَلَّى الصَّلاةَ مَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَةَ، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَلاهُمَا بِنَفْسِهِ.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة بخطيب ألقى الخطبة وآخر أمّ الناس في الصلاة بدون عذر؟» أن جمهور العلماء ذهب إلى استحباب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة وليس ذلك بواجب؛ لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بالناس ويصلي بهم.

وعن حكم هل يجوز أن يخطب الجمعة شخص ويصلي شخص آخر عند المالكية، أكد لجنة الفتوى أنه لا يجوز عند المالكية أن يتولى الصلاة غير الخطيب إلا لعذر، وعلى قول الجمهور؛ فالصلاة صحيحة وإن كان بغير عذر، شريطة أن يكون قد حضر الخطبة أو جزءًا منهًا.

ونقلت قول الفقيه «الكاساني الحنفي» في كتابه «البدائع»: «ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشروع في الصلاة فقدم رجلا يصلي بالناس إن كان ممن شهد الخطبة أو شيئًا منها جاز، وإن لم يشهد شيئًا من الخطبة لم يجز».

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