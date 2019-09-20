ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

7 فوائد صحية لـ البلح الأحمر.. تعرف عليها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:02 م
بلح
بلح
قسم المرأه
البلح الأحمر من الفاكهة المنتشرة هذه الفترة ويعرف بأنه من الفواكه المسببة للعطش ولكنه يمتلك العديد من الفوائد ويعالج العديد من المشاكل الصحية.

يحتوي البلح الأحمر على الطاقة نتيجة لوجود نسبة عالية من السكريات ويساعد أيضًا على التخلص من الخمول والحصول على الطاقة. 

الفوائد الصحية للبلح وفقًا لموقع blodsky:
- يساعد فى معالجة الشيخوخة.
- يقضى على الحموضة.
- يعالج الأنيميا.
- مفيد لصحة الأسنان.
- يعالج التسمم بجرعة زائدة من الكحول.
- يساعد على الحماية من الأمراض القلبية
- يحميك من التعرض لمرض السرطان

فوائد البلح من الناحية الجمالية:
- يمنحكى نضارة لبشرتك.
- يساعد على نعومة البشرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقتل ديدان البطن .. 6 فوائد لـ البلح الأحمر

ماذا يحدث إذا تناولت البلح الأحمر يوميا؟

ترشيحاتنا

أواجه المجتمع إزاي.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تأخر الزمالك

شابان ونزيف في المخ.. تفاصيل سقوط فتاة من الطابق الخامس بدمياط الجديدة

عقب خسارة الزمالك.. عبد الله جمعه ينفجر غاضبا.. ماذا حدث

بـ 3 قلوب.. باريس هيلتون تبدي إعجابها بإطلالة مي عمر في مهرجان الجونة

شاهد.. ماذا حدث داخل منشآت نفط أرامكو المتعرضة للهجوم

شاهد.. رسالة محمد بركات للاعبي الاهلي والزمالك بعد مباراة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور