من الأجمل.. نجمات تألقن بالبرونز واللامع في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

شهدت السجادة الحمراء ليلة أمس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، العديد من الإطلالات الأنيقة والمميزة للنجمات، لكن الفساتين اللامعة كانت الاختيار الذي وقع عليه ذوق نسبة كبيرة من النجمات.



تألقت مجموعة من النجمات بفساتين سهرة مختلفة وأنيقة لكن يجمعها الاستايل اللامع الذي عاد لصيحات الموضة مؤخرًا، وعلى رأس تلك النجمات الإعلامية ريا أبي راشد.



كما تألقت اروى جودة بفستان فضي لامع بسيط، واللبنانية نور التي ارتدت فستان بينك به لمعة منحته شكلًا مختلفًا.



أما النجمة يسرا فقد تألقت كعادتها بفستان أسود مجسم لامع، وكذلك إيمي سمير غانم التي اختارت فستان أسود محتشم لامع.



كذلك بسمة التي اختارت فستان مميز أبيض لامع مكشوف الأكتاف، أما رشا مهدي اختارت فستان فضي لامع أنيق، بالإضافة إلى أسماء أبو اليزيد التي اختارت فستان أبيض لامع.