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محافظات

اكتشفها سكندري.. ما لا تعرفه عن استخدام السيلكون كحواجز بحرية بالموانئ

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
أكتشفها سكندري..
أكتشفها سكندري.. ما لا تعرفه عن استخدام السيلكون كحواجز
أحمد عبد العزيز
أقامت جمعية محبي الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، اليوم، احتفالية كبرى بمقرها بمنطقة بحري، أعلنت خلالها عن استخدام مادة السيلكون للمرة الأولى كمصدات للأمواج.

شارك في الاحتفالية كل من القبطان عمر عز الدين، أحد ابطال عملية إيلات، وممثلين عن وزارة البيئة، وممثلين عن المحافظة، وعدد من الهمتمين بالشأن البيئي.

وقال أشرف صبري، رئيس المركز والخبير السياحي وصاحب براءاة الإختراع، ان السيلكون مادة غير مضرة بالبيئة والحياة البحرية بشكل عام واستخدامها كمصدات له الكثير من الفوائد من بينها انه لن يعبر من خلالها أسماك الجيلي فيش والقرش التي تخشى من هذه المادة إلى حد كبير وهو ما أكدته التجارب.

وأضاف صبري انه حصل على براءة اختراع لهذا الإكتشاف حملت رقم  (29319 لسنة 2019)،  والذي يتم تنفيذه للمرة الأولى في مصر مشيرا الى أن النتيجة كانت مذهلة عند تطبيقها.

وعن فوائد السيلكون الاخرى قال انه يزيد من نسبة الأوكسجين في الماء، حيث تلتصق فيه مادة الريم، والتي تتجمع عليها الاسماك، مطالبا بتعميم تلك التجربة في الساحل الشمالي والذي يعاني من انعدام الأسماك بسبب طبيعتها الصحراوية.

وأشار الى أنع من الفوائد السيلكون انه يجذب المواد الزيتية والبترولية المسربة في مياه البحر مما يسهل جمعها بعد ذلك والتخلص منها.
اكتشفها سكندري.. ما لا تعرفه عن استخدام السيلكون كحواجز بحرية بالموانئ
اكتشفها سكندري.. ما لا تعرفه عن استخدام السيلكون كحواجز بحرية بالموانئ
اكتشفها سكندري.. ما لا تعرفه عن استخدام السيلكون كحواجز بحرية بالموانئ
اكتشفها سكندري.. ما لا تعرفه عن استخدام السيلكون كحواجز بحرية بالموانئ
اكتشفها سكندري.. ما لا تعرفه عن استخدام السيلكون كحواجز بحرية بالموانئ

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