ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لاتهامهم بالتعدي علي شاب وصفعه بالقلم علي وجهه خلال استقلالهم دراجة نارية.

الأجهزة الأمنية

كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى على أحد المارة بالضرب حال سيرهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالب ، عامل - مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.