سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
مدبولي: صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على رأس أولويات التعاون مع الصين

التقى صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  "تشو دي فو" رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، على هامش مشاركته نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، وذلك بحضور السفير/ خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للتعاون القائم مع شركة "تيدا" المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الصينية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي وجذب الاستثمارات، موضحاً أنه سيتم منح منطقة إضافية للشركة داخل نطاق "اقتصادية قناة السويس"، وأنه يتطلع لجذب الاستثمارات لها، وتطويرها على نحو أسرع؛ من المنطقة أو المساحة الحالية المُخصصة للشركة.
وشدد رئيس الوزراء على أن تنمية المنطقة الصناعية الخاصة بـ "تيدا" يُمثل أولوية للحكومة المصرية، مشيراً إلى أنه أكد على ذلك خلال المقابلة التي جمعته أمس بالرئيس الصيني "شي جين بينج"، الذي أكد بدوره دعمه للشركات الصينية العاملة في مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتطلع لجذب الشركات الصينية للعمل في المنطقة، خاصة في قطاعات تتضمن صناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وبطارياتها، كما أوضح أنه يتطلع كذلك لجذب الاستثمارات في مجال تحلية المياه، وأنه يعلق آمالاً كبيرة على المنطقة الاقتصادية الصينية بمصر للدفع في هذا الاتجاه.
ودعا رئيس الوزراء لوضع إطار زمني لتنمية المنطقة الصناعية التابعة لشركة "تيدا"، مع إمكانية منح الشركة مناطق صناعية جديدة في مناطق ومدن أخرى؛ مثل: مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.     
من جانبه، أعرب   "تشو دي فو" رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لجهود الشركة، خاصة وأنها نجحت بعد عشر سنوات من العمل في مصر في تحقيق إنجازات كبيرة، تمثلت في جذب 200 شركة، وضخ 3 مليارات دولار كاستثمارات، ودفع 300 مليون دولار كضرائب، وتشغيل أكثر من 10 آلاف عامل.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتطلع لتوسيع المنطقة الصناعية المُخصصة لهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُستعرضاً ما تم تحقيقه من إنجازات في جذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات.
وفي هذا الصدد، تناول  "تشو دي فو" موقف مشروعات الطاقة الجاري تنفيذها من جانب الشركة في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً أيضاً إلى أنه من الممكن بالفعل أن يكون مجال تحلية المياه أحد المشروعات أو المجالات التي يتم جذبها مع توسع المنطقة الصناعية.

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

فولكس فاجن باسات موديل 2010

بـ 600 ألف جنيه .. اركب فولكس فاجن باسات

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

سيتروين سي اليزيه أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

جوجل

تشمل إصلاحا مجانيا للشاشة والبطارية.. جوجل تطلق خدمة الحماية الفائقة Pixel Care+

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

