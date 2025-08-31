مدبولي: صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على رأس أولويات التعاون مع الصين

التقى صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "تشو دي فو" رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، وذلك بحضور السفير/ خالد نظمي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للتعاون القائم مع شركة "تيدا" المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الصينية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي وجذب الاستثمارات، موضحاً أنه سيتم منح منطقة إضافية للشركة داخل نطاق "اقتصادية قناة السويس"، وأنه يتطلع لجذب الاستثمارات لها، وتطويرها على نحو أسرع؛ من المنطقة أو المساحة الحالية المُخصصة للشركة.

وشدد رئيس الوزراء على أن تنمية المنطقة الصناعية الخاصة بـ "تيدا" يُمثل أولوية للحكومة المصرية، مشيراً إلى أنه أكد على ذلك خلال المقابلة التي جمعته أمس بالرئيس الصيني "شي جين بينج"، الذي أكد بدوره دعمه للشركات الصينية العاملة في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتطلع لجذب الشركات الصينية للعمل في المنطقة، خاصة في قطاعات تتضمن صناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وبطارياتها، كما أوضح أنه يتطلع كذلك لجذب الاستثمارات في مجال تحلية المياه، وأنه يعلق آمالاً كبيرة على المنطقة الاقتصادية الصينية بمصر للدفع في هذا الاتجاه.

ودعا رئيس الوزراء لوضع إطار زمني لتنمية المنطقة الصناعية التابعة لشركة "تيدا"، مع إمكانية منح الشركة مناطق صناعية جديدة في مناطق ومدن أخرى؛ مثل: مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أعرب "تشو دي فو" رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية القابضة، عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لجهود الشركة، خاصة وأنها نجحت بعد عشر سنوات من العمل في مصر في تحقيق إنجازات كبيرة، تمثلت في جذب 200 شركة، وضخ 3 مليارات دولار كاستثمارات، ودفع 300 مليون دولار كضرائب، وتشغيل أكثر من 10 آلاف عامل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتطلع لتوسيع المنطقة الصناعية المُخصصة لهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُستعرضاً ما تم تحقيقه من إنجازات في جذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات.

وفي هذا الصدد، تناول "تشو دي فو" موقف مشروعات الطاقة الجاري تنفيذها من جانب الشركة في مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً أيضاً إلى أنه من الممكن بالفعل أن يكون مجال تحلية المياه أحد المشروعات أو المجالات التي يتم جذبها مع توسع المنطقة الصناعية.