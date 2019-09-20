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خالد سرحان: فكرة فيلم الدكتاتور مأخوذة من أعمال أجنبية.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:51 م
خالد سرحان
خالد سرحان
هاني حسين
قال الفنان خالد سرحان، إن فكرة فيلم " الديكتاتور" من أهم الأفكار التي توصل إليها في حياته، مضيفا:" الفكرة تم تمصيرها ومأخوذة من أعمال أخرى وقمت بتقريبه للواقع المصري والعربي".

وأضاف خالد سرحان في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج" فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" فيلم الديكتاتور لم يفهمه البعض وقت طرحه ، والسياسة يخرج منها كوميديا".

وعن مسرحية " اللي عليهم العين" قال خالد سرحان،:" أشارك في مسرحية اجتماعية كوميدية، وتدور الأحداث حول أب هجر بناته، مع عدم تواجد مشاعر بينه وبينهم"، مضيفا:" أعجبت بطريقة كتابة المسرحية، كما تتضمن فقرات استعراضية".

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