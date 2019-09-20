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رياضة

مباراة الأهلي والزمالك .. حسين الشحات يهدر هدفا وتغيير اضطراري لـ الأبيض بعد ربع ساعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:22 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
أضاع حسين الشحات فرصة هدف أول للنادي الأهلي أمام النادي الزمالك وخرج محمد عبد الغني فى تغيير اضطراري بداعي الإصابة بعد مرور 15 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة إلى حمدى النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك وترتد إلى منتصف الملعب.

وحصل فرجاني ساسي على ضربة حرة وسط الملعب بعد تعرضه إلى دفعة باليد من أحد لاعبي النادي الأهلي، واعتمد لاعبو نادي الزمالك على إرسال الكرات الطويلة خلف دفاعات المارد الأحمر وتعرض محمد عبدالغنى مدافع الزمالك للإصابة بعد احتكاكه بأحد مهاجمي النادي الأهلي.

اتسم أداء الزمالك بإغلاق المساحات أمام منطقة الجزاء وسدد عمرو السولية فى الدقيقة السابعة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس النادى الزمالك.

واضطر الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى إجراء تغيير اضطراري بنزول محمد حمدى الونش بدلا من محمد عبدالغني الذى تعرض للإصابة فى الدقيقة الثامنة.

ومرر محمد أوناجم كرة طولية إلى شيكابالا تمر إلى خارج الملعب فى الدقيقة العاشرة ورفض حسين الشحات فى الدقيقة 11 هدية من محمد عواد حارس الزمالك بعدما مرر كرة بالخطأ سددها الشحات برعونة ويمسكها حارس الفارس الأبيض بسهولة ليحرم النادي الأهلي من فرصة هدف أول.

ودفع السويسرى رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي بتشكيل جاءت على النحو التالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي وبخط الدفاع علي معلول وياسر إبراهيم ومحمود متولي وأحمد فتحي وفى خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وفى خط الهجوم رمضان صبحي وجونيور اجايي وحسين الشحات.

فيما استعان الصربي ميتشو بتشكيلة ضمت كل من: فى حراسة المرمى محمد عواد وفى خط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وفى خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد أوناجم وفى
خط الهجوم أشرف بن شرقي.

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