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الخشت: إنشاء وتطوير 51 معملا بتكلفة 76 مليون جنيه.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:07 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن البعض يتعامل بشكل خاطئ مع العلماء ورجال العلم، كونهم رهبان يقدمون رسالة وليس لهم الحق في طلب مستحقاتهم المالية، والذي يعد خاطئا جدا، لافتا إلي أن رجل العلم إنسان عادي يرغب في الحصول على حياة آدمية كريمة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنهم قاموا بخطوات جادة لمساعدة العلماء، من خلال رفع مكافأة النشر الدولي 25% خلال 2017، وتم رفعها خلال العام الجاري 2019 لـ100%.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلي أن النشر الدولي فئات متباينة، وتبدأ من 3 آلاف جنيه لما يقارب الـ100 ألف جنيه، وهناك استثناء في مجال العلوم والطبيعة ليصل لـ150 ألف جنيه.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنهم عملوا في الجامعة على تطوير وإنشاء المعامل، والتي وصل عددها إلى 51 معملا خلال عامين، حيث وصلت التكلفة إلى 76 مليون جنيه، مؤكدا أن معامل كلية العلوم استهلكت 16 مليون جنيه للتطوير.

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