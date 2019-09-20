تعليق ناري من أحمد موسى بعد رفض الزمالك تسلم ميداليات المركز الثاني

هنأ الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" الذي يذاع على قناة صدى البلد فريق الأهلى بعد الفوز فى مباراة السوبر.



وكتب الإعلامي أحمد موسى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "مبروك لجمهور الأهلي العريق الفوز، مباراة تليق بقطبي الكرة المصرية، الأهلي كان قويا في الشوط الأول لعبا ونتيجة، شيكابالا كان نقطة ضعف الزمالك، الاهم الروح الرياضية، مبروك علينا السوبر".



وتابع: "فين الروح الرياضية لماذا رفض الزمالك تسلم ميداليات المركز الثاني، #الاهلي_البطل🏆✌، أحمد موسى".





وتوج النادي الأهلي بلقب السوبر وحقق فوزا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

