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رياضة

علي معلول: السوبر انطلاقة الأهلي في الموسم الجديد.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
نور عادل
أكد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بفوز الفريق الأحمر ببطولة السوبر على حساب الزمالك.

وأوضح اللاعب أنه لا يوجد أفضل من بداية الموسم ببطولة وأنه يتمنى أن تكون الانطلاقة القوية للفريق في بداية الموسم دافعا لحصد المزيد من البطولات في الفترة المقبلة، وشدد على أنه يتمنى أن يكون الموسم المقبل استثنائيا للأهلي.

وأضاف أن الفريق يتطلع للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، ووجه التهنئة لجماهير الأهلي على التتويج باللقب كما وجه التهنئة لمجلس إدارة القلعة الحمراء.

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