شتيمة ومشادات.. الفيديو الكامل لـ خناقة مرتضى منصور مع مدير النادي الاهلي

نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عقب نهاية مباراة السوبر المصري.



وظهر مرتضى منصور في فيديو وهو يشتبك لفظيًا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وسط محاولات من جانب الجماهير للسيطرة على الوضع وإخراج محمد مرجان من المقصورة الرئيسية باستاد الجيش ببرج العرب.



وحاول عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجارحي والدكتور محمد سراج الدين، إلا أن مرجان كان في حالة غضب شديد من مرتضى منصور.



وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة مساء امس الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك 3 / 2.

