ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شتيمة ومشادات.. الفيديو الكامل لـ خناقة مرتضى منصور مع مدير النادي الاهلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
نور عادل
نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عقب نهاية مباراة السوبر المصري.

وظهر مرتضى منصور في فيديو وهو يشتبك لفظيًا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وسط محاولات من جانب الجماهير للسيطرة على الوضع وإخراج محمد مرجان من المقصورة الرئيسية باستاد الجيش ببرج العرب.

وحاول عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجارحي والدكتور محمد سراج الدين، إلا أن مرجان كان في حالة غضب شديد من مرتضى منصور.

وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة مساء امس الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك 3 / 2.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مشادة بين رئيس الزمالك وأعضاء مجلس الأهلي

شاهد.. احتفالات جنونية لأعضاء الاهلي بعد الفوز بالسوبر

سوبر دايما.. جيلبرتو يهنئ الأهلي بعد تتويجه بـ السوبر المصري

محمد مجدي قفشة: سعيد بأول بطولة لي مع الأهلي

ترشيحاتنا

طبيب الاهلي يكشف عن إصابات السولية ومتولي وياسر في السوبر المصري

أول رد فعل من الزمالك على وفاة الطفل أدهم الكيكي

مكاسب الأهلي من الفوز بكأس السوبر

حسن المستكاوى: مباراة السوبر نجح فيها الأهلي وفايلر

بعد تدهور حالة هنا الزاهد الصحية.. تصرف مفاجئ من احمد فهمي

عضو فى الجهاز الفنى لـ الزمالك يرحل عقب السوبر بموافقة مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

60 من الخيول العربية.. سباق للفروسية إحياء للتراث البدوي وتنشيط للسياحة بالفيوم