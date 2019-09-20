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رياضة

رامي ربيعة: إسعاد جماهير الأهلي كلمة السر في لقب السوبر المحلي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفوز على الزمالك 3-2 والتتويج بلقب بطولة السوبر جاء في توقيت مثالي للغاية.

وأشار رامي ربيعة، إلى أن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الفوز ليكون «بشرة خير» قبل انطلاق مشوار الأهلي في بطولة الدوري بمواجهة سموحة يوم الاثنين المقبل.

وشدد رامي ربيعة، على أن روح الفانلة الحمراء، بالإضافة إلى الحب الذي يجمع لاعبي الأهلي وحرصهم على إسعاد الجماهير الوفية، كلها عوامل تكاتفت لتحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المحلي.

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