1.4 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

مثلت تعاملات المصريين 66.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 24.7% وسجل العرب 9.0%.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1472.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 739.3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



واستحوذت الأسهم على 39.7% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.2% خلال الأسبوع.



وسجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 35.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.3% والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 48.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 85.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.