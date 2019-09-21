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اقتصاد

رجال أعمال الإسكندرية تستضيف وزير قطاع الأعمال اليوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
جميعة رجال أعمال
جميعة رجال أعمال الإسكندرية
ولاء عبد الكريم
تستضيف جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، في إطار حرص الجمعية على التواصل مع كافة المسئوليين الحكوميين ووزاء المجموعة الاقتصادية.

وأشار من ناحيته المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن اللقاء يبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، لإعادة هكيلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعيين الخاص والحكومي مستقبلًا.

وأكد صبري، أن الجمعية تسعي للتعاون المثمر مع الحكومة ووزارتها المختلفة بهدف دعم عجلة التنمية ودفع خطط الحكومة للأفضل، بما يحقق نموًا ورواجًا للاقتصاد المصري حاليًا ومستقبلاٌ، ويؤكد علي دور القطاع الخاص الداعم لخطط الدولة.

جدير بالذكر، أن تلك اللقاءات تأتي في أطار اجندة "رجال أعمال إسكندرية"، للتواصل المستمر مع كافة الجهات الخاصة والحكومية لتعزيز سبل التعاون فيما بينها لتحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني.

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