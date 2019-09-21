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توك شو

بيومى فؤاد يروى موقفا كوميداي أثناء مشاركته فى مسلسل ريح المدام

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:31 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
حمزة شعيب
حل الفنان أحمد فهمي، والفنان بيومى فؤاد ضيفين على الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى"، وروى فهمى كواليس مراحل الطفولة برفقة شقيقه كريم فهمى.

وروى فؤاد تفاصيل مشاركته مع أحمد فؤاد فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "ريح المدام"،:"فهمى كان داخل فى تحدى انه ينجح من غيرى ولكن مقدرش فضل صامد وفى الحلقة الأخيرة كلمنى".

وتابع فؤاد:"وقتها انا قولت أفيه طريف انا روحت كلبش لقيتهم خلصوا قولت اجى الحق اى حاجة هنا".

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