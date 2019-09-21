سعر إطلالة كارمن بصيبص فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى.تألقت كارمن فى الحفل بإطلالة أنيقة من توقيع المصمم العالمى إيلى صعب، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأخضر، وأتسم بصيحة الكتف الواحد وبحزام حول منطقة الخصر، فيما بلغ سعر إطلالتها 2295 دولار أمريكى.ووضعت الفنانة اللبنانية مكياجا هادئا يرتكز على الألوان الترابية، واعتمدت خصلات شعرها المتطايرة، فيما أكملت إطلالتها بحذاء و كلاتش ذات اللون الذهبى.