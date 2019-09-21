ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

عرض الإعلامي رامي رضوان فيديوهات تثبت "فبركة" وادعاء البعض بوجود مظاهرات في ميدان عبدالمنعم رياض.وقال رضوان أن أعداء مصر اختاروا وقت الجماهير فيه موجودة في الشارع، وترتدي "تي شيرتات" تحمل اللونين الأبيض والأحمر، تزامنا مع مباراة كأس السوبر بين ناديي الأهلي والزمالك.وعرض رضوان، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مقطع فيديو لمواطنين يقفون في ميدان عبدالمنعم رياض، بينما تم تركيب صوت الهتافات عليه، لافتًا أن أغلب المواطنين كانوا يرتدون ملابس حمراء تزامنا مع فوز النادي الأهلي بكأس السوبر.من جهته علق المهندس حسن حامد، الخبير في شؤون "سوشيال ميديا" على ما يحدث ساخرًا: "الحقيقة هما عاملين ثورة محدش يشوفها غير اللي قاعدين على الإنترنت".وأضاف "حامد": "يفبركون الأوضاع ويدعون وجود مواطنين في ميدان التحرير، رغم أن الميدان فارغ".