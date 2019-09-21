مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج الغاز خلال سبتمبر يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

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"البترول": مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج الغاز خلال سبتمبر





مصر وإيطاليا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري





استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم "السبت".وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:وزير شئون النواب: الانتهاء من إجراءات تحديد التعويضات لأهالي النوبةقوات الأمن تنجح في حقن الدماء بين عائلتين بأسيوط.. وضبط 18 متهمًا