ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج الغاز خلال سبتمبر يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
انتاج الغاز
انتاج الغاز
ندى فتح الله
استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم "السبت".

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

-لرئاسة: السيسي يصل نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

"البترول": مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج الغاز خلال سبتمبر

وزير شئون النواب: الانتهاء من إجراءات تحديد التعويضات لأهالي النوبة

مصر وإيطاليا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري

قوات الأمن تنجح في حقن الدماء بين عائلتين بأسيوط.. وضبط 18 متهمًا

موضوعات متعلقة

أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة 30-8-2019

صرف معاشات سبتمبر من البريد وبنك ناصر.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

خلال أيام.. أكبر طرح للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة يتصدر نشرة البلد..فيديو

إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة يتصدر نشرة البلد.. فيديو

ارتفاع صادرات مصر الزراعية يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

رئيس الوزراء يشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

بعد دخوله الإستديو بنضارة شمس.. فهمى يروى حكايته مع هنا الزاهد وكرارة

مرتضي منصور ينفعل على خالد مرتجي فى لقاء السوبر المصري.. فيديو

شاهد.. مرتضى منصور ينتقد فرجاني ساسي في السوبر المصري.. لهذا السبب

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بـ «الساعة» بعد انتهاء الشوط الأول ..فيديو

بين مؤيد ومعارض.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بفيديو .. شاهد

اغتصبونى ساعة وانا شايلة ابنى .. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر.. فيديو

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

انت مش راجل يا عنتر.. عاطل يسكب البنزين على طالب ويشعل النار فيه ببورسعيد ويحول جسده لكتلة فحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى