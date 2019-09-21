مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج الغاز خلال سبتمبر يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد"، الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم "السبت".
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
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