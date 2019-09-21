في أول يوم دراسة .. شاهد بدء عمليات تسليم الكتب المدرسية للطلاب

شهدت مدرسة الملك فيصل الإعدادية للبنين بدمنهور، بدء عملية تسليم الكتب المدرسية لطلاب الصف الاول الاعدادي في أول يوم دراسة في العام الدراسي 2019/2020 .



وحرص الدكتور خالد الصماد مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية ، على زيارة المدرسة المذكورة صباح اليوم ، للاطمئنان على انتظام الدراسة مع انطلاق الساعات الاول في العام الدراسي 2019/2020، ومتابعة عملية تسليم الكتب للطلاب دون ربط ذلك بدفع المصروفات المدرسية تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.



وبدأت اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2019 ، الدراسة بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، في المدارس الموجودة بــالمحافظات التي لا تطبق إجازة السبت ، في 12 محافظة على مستوى الجمهورية ( الدقهلية ، والإسماعيلية ، والفيوم ، والمنيا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، وسوهاج ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وأسوان ، والأقصر ، وقنا ) إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة.



بينما يبدأ العام الدراسي في باقي مدارس الجمهورية غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019 .