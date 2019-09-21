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رياضة

التشكيل المتوقع لـ ديربي ميلانو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:22 م
ميلان وانتر ميلان
ميلان وانتر ميلان
عبدالله هشام
تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية إلى ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) حيث يستضيف ديربي الميلان بين انتر ميلان وايه سي ميلان اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الايطالي.

ومن المتوقع ان يدخل ماركو جيامباولو مدرب ميلان المباراة بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: دوناروما
الدفاع: كونتي - موساتشيو - رومانيولي - رودريجيز

الوسط: كيسي - بيليا - كالهانوجلو

الهجوم: باكيتا - سوسو - بياتيك.

بينما من المتوقع ان يخوض انتر ميلان بقيادة أنطونيو كونتي المباراة بهذا التشكيل :

حراسة المرمى: هندانوفيتش

الدفاع: جودين - دي فريج - سكرينيار- أندريا رانوكيا

الوسط: كاندريفا - باريلا - بروزوفيتش - أسامواه

الهجوم: بوليتانو - سينسى - لوكاكو

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