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تعليم

حملة لمكافحة الإدمان بأول أيام الدراسة بجامعة عين شمس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:34 م
حملة لمكافحة الادمان
حملة لمكافحة الادمان بأول أيام الدراسة بجامعة عين شمس
كريم ناصر
أقام صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن، حملة لتوعية الطلاب بأول أيام الدراسة بجامعة عين شمس بخطر المواد المخدرة وتعاطيها على صحة الإنسان والعملية التعليمية.

وأوضحت أميرة رجب، المشرف على علاج الإدمان لـ"صدى البلد" خلال الحملة، أن هدف الحملة هو توعية الطلاب بخطر هذه المواد بأول أبام الدراسة بالجامعات، وجمع بعض المتطوعين من طلاب الجامعات للمشاركة ببرنامج "اختار حياتك" التابع لوزاة التضامن، مشيرا إلى أن الهدف منه هو إكساب الطلاب العديد من المهارات وتعليمهم عدة أنشطة وطرق لمكافحة الإدمان ومساعدة الآخرين.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية، من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية وماراثون دراجات وحفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل "تنس الطاولة، كرة السرعة، مصارعة الذراعين، العدو وشد الحبل".

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة، تتضمن معرضا للتعريف بأسرة "من أجل مصر" المركزية، وأنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة ومعرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.

كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.
حملة لمكافحة الإدمان بأول أيام الدراسة بجامعة عين شمس
حملة لمكافحة الإدمان بأول أيام الدراسة بجامعة عين شمس
حملة لمكافحة الإدمان بأول أيام الدراسة بجامعة عين شمس

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