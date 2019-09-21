اتحاد الكرة يجتمع مع البدري

استقبل اليوم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول حسام البدري، حيث اطلع المجلس على سياسته خلال الفترة المقبلة وما يجب أن يكون عليه المنتخب الوطني، تحقيقا للآمال التي تعقدها عليه جماهير الكرة المصرية،



وتم الاتفاق على أن يعرض المدير الفني مقترحاته لتشكيل الجهاز الفني المعاون خلال يومين، على أن يحدد فيما بعد موعدا لمؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الجديد.