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مرأة

4 طرق ستبهرك.. لنسف دهون الظهر والبطن

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
قسم المرأة
كثير من السيدات تعانى من السمنة ولكن فى بعض الأماكن فى الجسم مثل منطقة أسفل الظهر والبطن والتى يصعب التخلص منها بالأنظمة الصحية ويمكن أيضًا أن تكون ناتجة عن بعض الأمراض بخلاف السمنة ولذلك قام موقع power of positivity بتقديم أسبابها وبعض التمارين للعلاج ومنها:

- الهرمونات مثل هرمون الكورتيزول
- الكبر فى السن يعمل على تراكم الدهون فى منطقة البطن
- نقص فى النشاط الجسدى
- تناول الكثير من السعرات الحرارية
- عدم الحصول على القدر الكافى من النوم
- وجود قصور فى الغدة الدرقية

وإليكم بعض التمارين وهى:

الخشب:
مع اختيار وزن ليدك ،تقفى على قدميك بعرض مفصل الورك ووضع الوزن على يديك فوق كتفك الأيسر ،ثم نقوم بتحريك الجسم نحو مفصل الورك الأيمن كما لو كنت تقطع الخشب وتكرر لمدة 20 مرة.

التقلبات الروسية:
اجلسى على الأرض مع ثنى ركبتيك وقدميك مسطحة، ويتكئ جذعك الخلفى بزاوبة 45 درجة والحصول على الدمبل، والاحتفاظ بها على كل جانب ،ثم أرفع قدميك لأعلى ،و ضعى كل وزنك فى مؤخرتك لتحقيق التوازن،ثم قم بتحريك جذعك إالى اليمين ولمس الدمبل على الأرض.

وضع اللوح الجانبي:
نحتاج فى هذا التمرين إلى وزن الجسم فقط مع كوعك وساقيك وفخذيك على الأرض ،ونجعل الجسم فى خط مستقيم ونرفع النصف السفلى من الجسم لأعلى مع لوح الجانب ،وتكرر 15 مرة على كل جانب.

الدراجة:
استلقى على ظهرك مع ثنى ركبتيك ويديك خلف رأسك ،أرفع كتفيك وحرك كوعك الأيمن فى نفس الوقت بأتجاه ركبتك اليسرى حتى يلمسوا بعض ،ونبدل على الجانب الآخر وتكرر 30 مرة.

لمس الكعب:
نقوم بالأستلقاء على الأرض مع ثنى ركبتيك والقدمين مسطحة على الأرض والذراعين على الجانبين، ثم ارفعي صدرك نحو الأعلى ،ونجعل اليد اليمنى فى أتجاه الكعب الأيمن ،ثم الجانب الأخر الذراع الأيسر نحو الكعب الأيسر تكرر 3 مرات.
4 طرق ستبهرك.. لنسف دهون الظهر والبطن
4 طرق ستبهرك.. لنسف دهون الظهر والبطن
4 طرق ستبهرك.. لنسف دهون الظهر والبطن
4 طرق ستبهرك.. لنسف دهون الظهر والبطن

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