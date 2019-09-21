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بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:04 م
مى عمر
مى عمر
هاجر هانئ
حرصت الفنانة مى عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى.

تألقت مى عمر بفستان أنيق باللون الموف الفاتح ويتسم التصميم بقماش التول الفخم و بقصته التى كفت عن قوامها الرشيق، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد.

فيما بلغت تكلفة فستان مى عمر فى حفل افتتاح مهرجان الجونة 19,787 ألف ريال أى ما يعادل 86 ألف جنيه مصرى.

واعتمدت مى عمر على تسريحة شعر ناعمة ، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية.

بسعر صادم.. مى عمر تتألق بفستان فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..صور

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