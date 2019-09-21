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مرأة

زوجة شريف رمزى تعود لـ البساطة فى إطلالة جديدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:59 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
قسم المرأة
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بها برفقة زوجها ببنطلون طويل باللون الأصفر الباستيل وبلوزة باللون الأبيض بنصف كم، وأعتمدت فى إطلالتها على الأكسسوارات بسلسلة طويلة ،وقرط كبير الحجم باللون الذهبى وخاتم باللون الذهبى.

وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها وأعتمدت فى الميكب على اللون النبيتى كـأيشادو للعيون والرموش وأحمر شفاه باللون الروز، مما أعطاها إطلالة جذابة.













































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Hello everyone 👋🏻 Thank you @egyptgold.eg
A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on Sep 21, 2019 at 7:51am PDT iv>

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