زوجة شريف رمزى تعود لـ البساطة فى إطلالة جديدة

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها برفقة زوجها ببنطلون طويل باللون الأصفر الباستيل وبلوزة باللون الأبيض بنصف كم، وأعتمدت فى إطلالتها على الأكسسوارات بسلسلة طويلة ،وقرط كبير الحجم باللون الذهبى وخاتم باللون الذهبى.



وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها وأعتمدت فى الميكب على اللون النبيتى كـأيشادو للعيون والرموش وأحمر شفاه باللون الروز، مما أعطاها إطلالة جذابة.



























































































View this post on Instagram



























Hello everyone 👋🏻 Thank you @egyptgold.eg

A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on Sep 21, 2019 at 7:51am PDT iv>