معز مسعود وشيري عادل.. لماذا ظهر الداعية ومطلقته سويًا في مهرجان الجونة





استمر زواج معز مسعود من شيري عادل لفترة ما، واجه صعوبات كبيرة، ورفضا على المستوى الاجتماعي وعدم اقتناع بمبررات الداعية معز مسعود الذي حاول بها اقناع الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي.



لكن استمر الزوجان في نشر الصور التي أظهرت الانسجام والحب بينهما في كثير من المرات، احتفالا بمناسبات خاصة أو ردا على شائعات الانفصال، أو توثيقا لـ علاقة الزواج التي باتت أمرا واقعيا.



طلاق معز مسعود وشيري عادل



في أغسطس الماضي أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها رسميا عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد فترة لم تدم أكثر من عام، وكان الزواج تم بينهما في شهر يوليو 2018، ثم الطلاق في يوليو 2019، لكنه ظل سرا ولم يعلن عنه إلا مؤخرا رغم كثرة الشائعات حول طلاقهما منذ أشهر.

لم تكن القصة منذ البداية مقبولة كغيرها من الزيجات في الوسط الفني، فأثارت جدلا كبيرا في حينها، فالداعية معز مسعود الذي يفضل الجميلات عند الزواج، لم يكن حجاب شيري عادل عائقا أمامه ليعلن عن زواجه منها.استمر زواج معز مسعود من شيري عادل لفترة ما، واجه صعوبات كبيرة، ورفضا على المستوى الاجتماعي وعدم اقتناع بمبررات الداعية معز مسعود الذي حاول بها اقناع الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي.لكن استمر الزوجان في نشر الصور التي أظهرت الانسجام والحب بينهما في كثير من المرات، احتفالا بمناسبات خاصة أو ردا على شائعات الانفصال، أو توثيقا لـ علاقة الزواج التي باتت أمرا واقعيا.في أغسطس الماضي أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها رسميا عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد فترة لم تدم أكثر من عام، وكان الزواج تم بينهما في شهر يوليو 2018، ثم الطلاق في يوليو 2019، لكنه ظل سرا ولم يعلن عنه إلا مؤخرا رغم كثرة الشائعات حول طلاقهما منذ أشهر.

وظهرت شيري في برنامج عرب وود للمرة الأولى بعد إعلان انفصالها، وتحدثت عن تلك الزيجة قائلة "إنها لم تبتعد عن الساحة الفنية بل كانت مشغولة ببعض الأمور الشخصية خلال الفترة الماضية".

كما كثفت شيري عادل من ظهورها على السوشيال ميديا من خلال نشر صور لها على موقع تبادل الصور انستجرام، ولم تلمح الى العودة لمطلقها معز مسعود.

مفاجأة مهرجان الجونة

المفاجأة كانت بظهور معز مسعود إلى جانب شيري عادل في مهرجان الجونة، وهو الأمر الذي تعجب له الكثيرون من متابعي الوسط الفني وأخباره، حيث تساءل الجميع عن سبب الظهور في ذلك الوقت.