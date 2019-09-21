ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:57 م
هنا شيحة
هنا شيحة
محمد نبيل
يزخر مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة بعدد كبير من الفعاليات بين الأفلام والورش وحلقات النقاش، فى ظل تباين مستوى الحضور الفنى من النجوم المصريين.

وتعتبر كل من هنا شيحة وصبا مبارك وتارا عماد إضافة إلى أروى جودة بين أكثر النجمات حضورا لأنشطة وعروض الأفلام بالمهرجان، حيث ترصدهن عدسات المصورين بين الحين والاخر فى اروقة المهرجان.

ويقوم مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الواعدة ويسعى ليكون محفزًا لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور
صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دورته الثالثة.. الجونة السينمائي يستقبل العالمي مينا مسعود

الجونة السينمائي يمنح جائزة الإنجاز الإبداعى لـ محمد هنيدى

مهرجان الجونة يكرم المخرجة الفلسطينية مى مصرى

الكشف عن أفلام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى

سوسن بدر ودرة ضمن لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

أكدت مشاركة مينا مسعود .. بشرى تكشف موقف رامي مالك من حضور مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

حالة غريبة.. ولادة طفلة بـ 4 أرجل و3 أذرع فى الهند .. صور مذهلة

الكاف يعلق على سقوط الزمالك أمام الأهلي في السوبر

شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

مفاجأة.. بيراميدز يدرس عرضا مغريا لبيع نجم الأهلي السابق

بـ أكمام طاووس .. بوسى برفقة حلا شيحة فى أغرب إطلالة لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص