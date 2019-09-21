صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور

يزخر مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة بعدد كبير من الفعاليات بين الأفلام والورش وحلقات النقاش، فى ظل تباين مستوى الحضور الفنى من النجوم المصريين.



وتعتبر كل من هنا شيحة وصبا مبارك وتارا عماد إضافة إلى أروى جودة بين أكثر النجمات حضورا لأنشطة وعروض الأفلام بالمهرجان، حيث ترصدهن عدسات المصورين بين الحين والاخر فى اروقة المهرجان.



ويقوم مهرجان الجونة السينمائي مجموعة من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.



ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.



كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الواعدة ويسعى ليكون محفزًا لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.