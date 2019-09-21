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خاين وعميل ومرتزق.. أحمد موسى يهاجم جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:54 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي داعم لجماعة الإخوان الإرهابية في حرق مصر خائن وعميل ومرتزق ويجب محاسبته.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لابد من حساب الجميع وجماعة الإخوان الإرهابية نفذت اعمالا تخريبية في الدولة المصرية وحرقت مؤسساتها بعد عام 2011".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" جماعة الإخوان تحاول إسقاط الجيش المصري من أجل هدم مصر وهز أركان الدولة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" علينا مساندة الدولة المصرية والتعرف على أهداف الحرب والمعركة الممنهجة ضد الدولة المصرية ، ومن السهل اكتشاف فبركة الصور والفيديوهات التي تنشرها جماعة الإخوان الارهابية".

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