خاين وعميل ومرتزق.. أحمد موسى يهاجم جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي داعم لجماعة الإخوان الإرهابية في حرق مصر خائن وعميل ومرتزق ويجب محاسبته.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لابد من حساب الجميع وجماعة الإخوان الإرهابية نفذت اعمالا تخريبية في الدولة المصرية وحرقت مؤسساتها بعد عام 2011".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" جماعة الإخوان تحاول إسقاط الجيش المصري من أجل هدم مصر وهز أركان الدولة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" علينا مساندة الدولة المصرية والتعرف على أهداف الحرب والمعركة الممنهجة ضد الدولة المصرية ، ومن السهل اكتشاف فبركة الصور والفيديوهات التي تنشرها جماعة الإخوان الارهابية".

