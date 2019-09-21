تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب سبب وعي الجيل الحالي تجاه أفعال الإخوان..فيديو



وأضافت "عبدالإله"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن بيان الشباب أكد ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب، والجميع تابع ما بثته قناة الجزيرة القطرية وغيرها من الفيديوهات المفبركة.



وأوضحت المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب المصري دائما ما يثبت وعيه بعد وقوفه أمام جماعة الإخوان الارهابية قبيل 30 يونيو 2013 كما أثبت وعيه فيما حدث أمس.



وتابعت: «بقي عندنا القدرة على كشف أكاذيبهم ومعرفة ما يروجوا له»، مشيرة إلى أن الأحزاب يقتصر دورها على عقد الندوات والمؤتمرات والمتابعة مع الشباب من خلال الأنشطة في الشوارع، موضحه أن مؤتمرات الشباب تحرص دائما إلى الإشارة إلى ما فعله الإخوان في مصر من فوضى وقتل، وما تدفعه مصر من ثمن لمواجهة الإرهاب، مؤكدة أن هذا الجيل واع لأفعال جماعة الإخوان الارهابية.

قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما تم بالأمس يعتبر بلبلة وإثارة الرعب والفزع والأكاذيب والشائعات، معقبة: «أي حد بيعمل كده هدفه هدم الدولة»