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فن

الجونة السينمائي يمنح جائزة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:21 م
المخرج السوداني صهيب
المخرج السوداني صهيب قسم الباري
محمد نبيـل
منحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة جائزة مجلة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، والذي يشارك في مسابقة الافلام الوثائقية بفيلمه حديث عن الأشجار، والذي عرض للمرة الاولي في مهرجان برلين، ونال فيلمه جائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي، وخلال الحفل الذي أقيم مساء امس قام انتشال التميمي رئيس المهرجان بتسليم الجائزة للمخرج بمشاركة مندوب مجلة فارايتي.

عمل صهيب مصورًا سينمائيًا ومونتيرًا، حيث تعاون مع العديد من الصحفيين في إعداد تقارير مصورة لعدة قنوات تلفزيونية، من بينها: "القارة" و"فرنسا 24". كتب قسم الباري وأخرج أفلامًا روائية قصيرة وأخرى وثائقية. فاز فيلمه "أفلام السودان المنسية"(2017) بجائزة العام للفنون والثقافة ضمن جوائز الصحافة الأجنبية لعام 2018.

في فيلمه حديث عن الأشجار يجمع صهيب أربعة أصدقاء سودانيون قدامى، من صناع الأفلام وبعد غياب دام سنوات بسبب بُعد المسافات والمنفى، من أجل تحقيق حلم حياتهم؛ جعل السينما من جديد واقعًا في السودان. يصممون مجددًا على إحياء علاقتهم بالشاشة الكبيرة، عبر تأهيلهم دارًا قديمة للعرض في الهواء الطلق.

الجدير بالذكر أن المهرجان منح في دورته الثانية المخرج أبو بكر شوقي، جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط التي تقدمها مجلة “فارايتي"، وفي دورته الأولي منحها للمخرج اللبناني زياد دويري الذي رُشح فيلمه "القضية ٢٣" لجائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعين.

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