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رياضة

ديربي ميلانو.. إنتر يتقدم على ميلان بهدف في الدوري الإيطالي..فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
أحرز الكرواتي مارسيلو بروزفيتش ، الهدف الأول لفريقه إنتر في شباك غريمه ميلان ، في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل بروزفيتش الهدف في الدقيقة 49 بتسديدة من ناحية حدود منطقة الجزاء ، اصطدمت بالبرازيلي رافاييل لياو ، لتغير اتجاهها وتسكن شباك ميلان ، معلنة عن الهدف الأول لإنتر.

يذكر أن الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي تجمعهما باستاد سان سيرو.

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