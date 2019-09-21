ديربي ميلانو.. إنتر يتقدم على ميلان بهدف في الدوري الإيطالي..فيديو

أحرز الكرواتي مارسيلو بروزفيتش ، الهدف الأول لفريقه إنتر في شباك غريمه ميلان ، في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



وسجل بروزفيتش الهدف في الدقيقة 49 بتسديدة من ناحية حدود منطقة الجزاء ، اصطدمت بالبرازيلي رافاييل لياو ، لتغير اتجاهها وتسكن شباك ميلان ، معلنة عن الهدف الأول لإنتر.



يذكر أن الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي تجمعهما باستاد سان سيرو.