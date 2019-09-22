رائد مقدم يكتب .. #كلنا_معاك_ياسيسي

ينفع كده ياقائد

إيه إللي بتعمله في الشعب ده

عملت إيه ياريس ب١٢ مليار دولار الإحتياطي النقدي إللي إستلمتهم

عملت بيهم إيه

الشعب كان إتعود خلاص إن الكهربا بتقطع ٤ مرات في اليوم صبح وليل في عز الحر

كان معظم الشعب هايشتري مولدات كهربا. أنا إشتريت واحد علي فكره. إيه بقي لزمة المحطات الجديده إللي في كل محافظات مصر إللي إتكلفت مليارات.

وليه ياريس تعمل فائض في الكهربا بعض ٤ سنين من حكمك

ياريس كان خلاص الشعب إتعود علي بهدلة الطوابير والسوق السودا

إتعودنا ياريس علي العيش إللي كله زلط.

إتعودنا علي شرا الدقيق من السوق السودا. كان إيه لزمتها بقي منظومة الخبز. وكمان يعني إيه إللي مايشتريش رغيف ب٥ قروش ياخد ١٠ قروش فرق.

وليه خليت الفرد بياخد ب٥٠ جنيه سلع تموينيه.

وليه ياريس تدخل الغاز الطبيعي للمنازل في القري والنجوع وكمان بالتقسيط.

وإيه كمان موضوع معاش تكافل وكرامه للغير قادرين علي العمل.تصرفلهم فلوس لتعليم لولادهم. هما الغلابة اشتكولك يا ريس .

وليه ياريس تعمل مساكن للناس إللى عايشين في العشوائيات فى العشش الصفيح وسط الزبالة احنا اتعودنا نشوفهم فى برامج الإعلام وهما بيعيطوا والناس بتعايرنا بيهم فى كل العالم. وكمان تسلمهم شقق مفروشة وتعمل جناين وملاعب لولادهم

وليه ياريس تعمل اسكان اجتماعى للشباب وإسكان متوسط للشباب بالتقسيط ومدعوم كمان من بنك الاسكان والتعمير وليه عملت محطات ماية وصرف صحى علشان تحارب الامراض الناتجة عن الصرف الصحى. الشعب اتعود ان الماية بتطلع بالليل بس للادوار العليا بالموتور

وليه ياريس امرت الجيش يعمل عمليات تكريك للبحيرات علشان الثروة السمكية

وليه ياريس تطور موانئ فى العريش والعين السخنة

وسفاجا

و ليه يا ريس بتعمل مدن جديدة فى رفح والعريش وشرق القناه. ايه لازمتها يا ريس الانفاق وسحارات نقل المياه لزراعة سينا

وليه يا ريس عملت مشروع تنمية قناه السويس وتحويله من معبر مائى فقط إلى منطقة لوجستية للنقل والخدمات البحرية والتجارة علي راسها الصين وروسيا.

وليه ياريس تعمل العاصمه الإداريه الجديده. هو حد من الشعب إشتكي من زحمة القاهره الكبري. هو حد من الشعب طلب قبل كده نقل الوزارات إلي خارج القاهره. كنت وفرت مصاريف العاصمه الإداريه دي ياريس.

وطرق وكباري ومزلقانات إيه يارريس إللي حضرتك أمرت الجيش بإنشائها. إحنا كنا إتعودنا خلاص علي الزجمه

وإتعودنا كل كام شهر علي حادثه بسبب المزلقانات دي

وليه كل المليارات دي تصرفها علي الكباري.

كوبري عملاق علي نهر النيل يربط القاهره بالجيزه. عند عمارات الأغا خان. وكوبري علي نهر النيل في سوهاج وأخر في أسوان.

وكوبري عملاق بسندوب في المنصوره وطلخا وميت غمر والبحيره وطنطا واسكندريه. وأكتر من ١٠٠٠ كيلو متر طرق جديده وحديثه في مصر. كلفتها كام ياريس.

إيه لزمة طريق شبرا بنها الحر. والطريق الإقليمي كنا إتعودنا خلاص نمشي ساعات طويله في زحام طريق مصر إسكندريه الزراعي. وكمان حد طلب من سيادتك تعمل صيانه للطرق القديمه

وليه ياريس تتدخل في علاج الملايين من الشعب وتحارب فيروس سي وتعالجهم بالدوا المصري. أكثر من مليون مصري بالمجان وبدون قوائم إنتظار. كان المرضي إتعودوا خلاص علي الإنتظار سنه. والحقن والعلاج كانوا لأصحاب الوسطه.

وليه ياريس تعمل حملة علاج سرطان الثدي وحملة ١٠٠ مليون صحه

وليه ياريس تسهل إجراءات العلاج علي نفقة الدوله وبقت مابتاخدش أكتر من ١٠ أيام من غير بهدله ومرمطه وواسطه. وليه ياريس تطوير التعليم . ليه تبعت مدرسين لليابان يتدربوا. وكمان تعمل ١٠٠ مدرسه يابانيه في مصر. وقطعت عيش إللي ببسربوا الإمتحانات. وكمان شغال علي إلغاء نظام الثانويه العامه. ونظام التلقين. وعابز تمشيها إمتحانات قدرات. هما أولياء الأمور إشتكوا لسيادتك.

وليه ياريس بتاخد ملايين الأفدنه والأراضي من الغلبان إللي وضع إيده علي عشرين تلاتين فدان من أراضي الدوله ببلاش. الشعب كان عايزها طابونه.

وليه ياريس تزيل أبراج علي نهر النيل لمستشار ورجال أعمال.

وليه ياريس تخرق إتفاقية السلام بينا وبين إسرائيل إللي بتقول ممنوع دخول جنود ومعدات ودبابات وطائرات مقاتله في سينا وتنشر قوات الجيش المصري علي أخر حدود مصر مع إسراىيل في المنطقه ج والمنطقه د.

وليه ياريس تسيطر علي جبل الحلال وتطهره من الإرهابيين.

وليه تعمل طريق الجلاله إللي يعتبر نقله نوعيه علي مستوي جودة الطرق في الشرق الأوسط.

وليه ياريس أنشأت أسطول بحري تاني في البحر الأحمر لحماية مضيق باب المندب وقناة السويس وزودته بالغواصات وحاملة المروحيات جمال عبد الناصر. مش كفايه أسطول واحد في البحر الأبيض المتوسط ياريس.

وليه ياريس تعمل ترسيم حدود مع اليونان وقبرص علشان تنقب علي الغاز وتخلي تركيا تبكي دم علي الخطوه دي. بس مش قادره تعمل حاجه بسبب طائرات الرافال الفرنسيه والغواصات والقوات البحريه. من٣٣ سنه وإحنا بنستورد سلاح من أمريكا بس. إيه لزمة تنويع السلاح بقي من فرنسا وروسيا وألمانيا. هو في حد بيهدد مصر لا سمح ألله. منطقة الشرق الأوسط مستقره وزي الفل. ليبيا علي حدودنا الغربيه مستقره. واليمن والعراق وسوريا وغزه . ليه بقي ياريس تغير إستواتيجية تسليح القوات المسلحه من أسلحه دفاعيه إلي أسلحه هجوميه.

وليه ياريس نزلت الجيش يحمي الشعب من الإرهابيين إللي توعدوا بقتل وسحق من ينزل يوم ٣٠ يونيه.

وليه ياريس حاربت إللي قالوا هانفجر مصر وهانحرق مصر وليه ياريس خليت الجيش. الشرطه درع بيحمي الشعب ويفديه بالدماء الطاهر للشهداء.

وليه ياريس حاميت المصريين الأقباط المستهدفين للمتاجره بيهم للتدخل من الغرب.

وليه ياريس فضحت أهل الشر ومن مولهم.الذين كان يريدون مصر مثل العراق وسوريا وليبيا. ياريس . ياريت ياريس تقول كل المليارات دي صرفتها ليه ياريس إنت إستلمت البلد فيها إحتياطي ١٢ مليار دولار. ودلوقتي بقي ٤٨ مليار دولار. نكمل في الإصلاح ليه ياقائد. ليه إخترت الطريق الصعب هاتموتهم بحصرتهم. جيبت المليارات دي منين ياريس.

