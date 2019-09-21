الأم تستغله.. أول رد من معذب طفله في السعودية.. فيديو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا بسبب فيديو متداول على نطاق واسع لأب يعذب طفلته بالضرب الشديد؛ لإجبارها على الوقوف.



وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن الأب ومحاسبته على جريمته، وهو ما دفع النيابة العامة في السعودية بتوجيه السلطات المعنية بالبحث عن الأب وتقديمه للمحاسبة.



ومع تطور الأحداث سريعا، وتصاعد غضب مستخدمي «تويتر»، الذين دشنوا هاشتاج يخص الواقعة «معذب طفله»، طالبوا بالبحث عن الأب ومحاسبته، سارع الأب بالخروج بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبرءة ذمته من الواقعة، وتبريرها.



وقال الأب في الفيديو، أن أم أولاده تركته منذ أسبوعين، واستخدمت هذا المقطع القديم بشكل كيدي للوصول إلى أغراض لا يعلمها.



وقدم الأب اعتذاره لكل العالم، ولكل من شاهد الفيديو، وللنائب العام أيضا، مؤكدا ان هذه اللقطات تم تصويرها وهو يمر بحالة سيئة، وكان هذا التعنيف بغرض دفع البنت الصغيرة أن تقف على الأرض؛ لأنها كانت تخاف من الوقوف، على حد قوله.



وأشار الأب الذي اشتهر على «تويتر» بـ«معذب ابنه» إلى أنه حاليا يرعى 4 أطفال، بعدما تركتهم له والدتهم منذ أسبوعين، ولا يعرفون مكانها حتى الآن.







