الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل ترخيص صيدلية ونقل الملكية

يتعرض الكثير من المواطنين وبالتحديد خريجى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي لأزمة نقل ترخيص إحدى الصيدليات الخاصة بالشخص ذاته.



وقال تامر الباشا المحامى والخبير القانوني إن الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل ترخيص صيدلية و نقل الملكية بالميراث وهى:





1- عقد إيجار أو تمليك للعين محل الصيدلية باسم الصيدلى المشتري (موثق).

2- عقد بيع بالجدك موثق للصيدلية.

3- صورة البطاقة الشخصية للمشترى.

4- شهادة الميلاد الأصلية للمشترى أو مستخرج رسمى منها.

5- صحيفة الحالة الجنائية للمشتري.

6- - ما يفيد القيد بالنقابة العامة للصيادلة للمشترى ايصال سداد اخر اشتراك او كارنيه سارى .

7- شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبين ملكية الصيدلى فى صيدليات عامة أو مشاركته فيها.

9- شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية توضح موقف الصيدلى من العمل الحكومى أو التكليف. وانه مر على تخرجه عام او اكثر قضاه فى مزاولة المهنة.

10- أصل الرخصة وصورة الرخصة.

11- ايصال تمغة رخصة وتمغة صورة رخصة أو تمغات بقيمة 6.20 جنيه.

12- طلب نقل ملكية الرخصة موقع عليه من الصيدلى المشترى.

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ثانيا: نقل الملكية بالميراث

- المستندات المطلوبة:

1- طلب نقل ملكية رخصة من الصيدلى المتوفى إلى الورثة الشرعيين مقدم من وكيل الورثة أو الوصى عنهم.

2- إعلام وراثة من المحكمة بتحديد أسماء الورثة الشرعيين ويؤخذ صورة منه وتعتمد صورة طبق الأصل.

3- قرار وصاية من المحكمة بتعيين وصى على الورثة القصر (صورة طبق الأصل).

4- شهادة وفاة الصيدلى صاحب الصيدلية (صورة طبق الأصل).

5- صورة البطاقة الشخصية لوكيل الورثة أو الوصى عليهم.

6- توكيل من الورثة الراشدين إلى ممثل عنهم لإتمام إجراءات نقل الملكية (صورة إذا كان توكيل عام) .

7- إيصال تمغة رخصة تمغة صورة رخصة.

8- رخصة الصيدلية وصورة رخصة الصيدلية.

ملحوظة : لا يجوز إتمام نقل الترخيص الا بموافقة جميع الورثة أو من يمثلهم قانونا

