أهم أخبار المساء .. مطالب برفع دعوى دولية ضد قناة الجزيرة .. والحملات التموينية المكبرة تواصل حملاتها لضبط الأسواق..ولاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول





نتائج إيجابية.. مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، و الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



رفض التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك ، مصافحة مواطنه علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ، عقب تتويج الاخير بكأس السوبر بعد الفوز على غريمه التقليدي 3-2.



عبر عدد كبير من الفنانات عن غضبهن، من المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى لاب يضرب طفلته الرضيعة بعنف.

نشر موقع صدى البلد، على مدار، الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.أدانت المنظمات الحقوقية الدولية وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسانية لغة التحريض الصادرة من اعلام قطر ودعوتها التحريضية لبث الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر والذي سيسبب انتهاك للأرواح ولحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وخاصة عدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصدقية والقواعد العالمية للخبر وفبركتها للاخبار وسياسة الكذب التي تمارسه.دعت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان، وسائل الإعلام الدولية، خاصة مراسليها المعتمدين في القاهرة، إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليًا عند تغطيتهم لشئون مصر وأخبارها.