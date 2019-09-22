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تعليم

محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
همت الحسينى
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد فى جولة ميدانية عددًا من المدارس بمدينة المنصورة، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها في أول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعادل رمزي مدير إدارة شرق المنصورة.

واستهل شاروبيم جولته بزيارة مدرسة الملك الكامل الثانوية العسكرية وشهد طابور الصباح مستمعا إلى السلام الوطني مهنئا الطلاب ببدء العام الدراسي.

وأكد إن القيادة السياسية تدعم الشباب وتفتح لهم المجال للمشاركة في القيادة وأصبح منهم نواب محافظين ومساعدين للوزراء إيمانا منها بقيمة ودور الشباب في بناء المستقبل وعلينا جميعا أن نقف معا فالوطن يحتاجنا جميعا.

وأضاف شاروبيم أن مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات ولكن بوعينا وإخلاصنا للوطن نقف جميعا لهؤلاء المتآمرين الكاذبين وألقى قصيدة للشاعر صلاح جاهين ومنها "هتلاقي فين بلد فيها الكنايس والمآذن حاضنه بعضها".

كما شملت الجولة زيارة مدرسة فخر الدقهلية الابتدائية وتفقد عددا من الفصول الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل بالمدرسة.

واطمأن محافظ الدقهلية على سير العملية التعليمية في أول يوم دراسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بعمليات النظافة أولا بأول داخل وحول المدارس وكذلك دورات المياه.

واختتم شاروبيم جولته المدرسية بزيارة مدرسة الملك الصالح الإعدادية بنين، حيث تفقد بعض الفصول والمعمل ودورات المياه.
محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات
محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات
محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات
محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات
محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات
محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات
محافظ الدقهلية: مصر تتعرض لهجمة من الأكاذيب والإشاعات

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