رئيس قطاع التعليم العام يتابع بدء العام الدراسي بمدرسة المستقبل بمدينة نصر

توجه منذ قليل الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص لمدرسة المستقبل الرسمية بمدينة نصر.



حيث حضر حجازي طابور الصباح وتحية العلم، ووجه بتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول من العام الدراسى وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب.



كما شدد حجازي على ضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية دون ربطها بدفع المصروفات الدراسية.



كما أكد حجازي ضرورة تفعيل بنك المعرفة المصري حتى يحقق الطلاب أكبر استفادة ممكنة من المحتوى الرقمي الموجود على منصة التعلم، وشدد أيضا على ضرورة تفعيل تسجيل الغياب، والالتزام بخريطة توزيع المنهج الدراسي منذ أول أسبوع فى العام الدراسى.



وقال حجازي: سنتابع انطلاق الدراسة فى عدة مدارس خلال الأيام المقبلة للتعرف على أى معوقات قد تظهر مع بدء العام الدراسي الجديد‎.